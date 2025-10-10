В СМИ узнали о возможном намерении США запретить авиакомпаниям из КНР пересекать РФ
Минтранс США предложил запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией во время полетов в или из Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект указа.
Уточняется, что американские авиакомпании на протяжении долгого времени критикуют разрешение некоторым организациям из Китая пролетать над РФ, поскольку правительство США запрещает своим авиакомпаниям пересекать российское воздушное пространство.
«Этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции», — приводят в агентстве текст указа.
17 сентября сообщалось, что в США запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» использовать самолеты Boeing для перелетов в ряд стран. Так, решение не позволяет полеты на Кубу, в Иран, КНДР, Россию и Сирию.
