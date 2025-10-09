Флот Амурского бассейна почти полностью устарел

В России готовят масштабное обновление устаревшего флота. Программа касается в первую очередь Амурского бассейна, сообщает телеканал «Известия». Флот региона устарел практически на 100%. Средний возраст 838 судов составляет 46 лет, лишь 73 из них моложе 24 лет. Грузоперевозки по Амуру упали в 15 раз с 1990-х годов. Если в пиковые годы объем достигал 33 млн т, то в 2024-м он составил лишь 2,2 млн.

Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать программу обновления флота. Целевые показатели программы амбициозны — 7 млн т грузов и 1,3 млн пассажиров ежегодно. Планируется строительство трех новых портов. Минтранс сформировал список из 1,7 тыс. судов для замены.

На первые этапы программы может быть направлено 36 млрд рублей, но полное обновление требует в 10 раз больше средств. К 2040 году грузоперевозки планируют увеличить в три раза. Сегодня 70% перевозок контролируют суда под флагом КНР. Российские компании теряют доходы из-за доминирования Китая. Развитие туризма станет одним из новых драйверов роста для региона. На Амуре планируют запустить круизы Харбин – Благовещенск.

