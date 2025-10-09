В сентябре почти 400 грибников заблудились в лесах Петербурга и Ленобласти
В сентябре в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зарегистрировано 392 случая пропажи людей. Об этом 9 октября сообщили спасатели из «ЛизаАлерт» телеканалу 78.ru.
«Сентябрь запомнился добровольцам «ЛизаАлерт» Питер двумя головокружительными поисками. Александр Анатольевич, заблудившийся в Тосненском районе, был найден живым на восьмые сутки. А Александр Михайлович провел в дремучих лесах и болотах Бокситогорского района 16 дней и выжил», — рассказали спасатели организации.
В сентябре служба «ЛизаАлерт» получила 392 заявки о пропаже людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Спасателям удалось найти 302 человека живыми. 14 человек были обнаружены мертвыми, 25 были найдены родственниками, а 10 человек остаются в статусе пропавших.
Ранее, 26 августа, сообщалось о проведении на Сахалине поисков спасателями МЧС и волонтерами четырех человек, ушедших в лес собирать дикоросы. Уточнялось, что пропавшие 23 августа ушли в лес и не вернулись. Их поисками занимались более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологический расчет и беспилотники.
28 августа грибники были найдены. В поисковой операции были задействованы 25 специалистов и шесть единиц техники. Группировка, которая действовала на земле, обследовала 12 км. Кроме того, в поисках помогал вертолет Ми-8.
