Импорт б/у автомобилей из Японии в Россию сократился на 10%

Целиков: импорт б/у автомобилей из Японии в Россию сократился на 10%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
За девять месяцев 2025 года импорт подержанных автомобилей из Японии в России сократился на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 150 тыс. единиц. В сентябре ввоз составил 18,9 тыс. единиц (–5%). Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самыми популярными марками в ввозе стали Toyota (доля 33,5%) и Honda (30,3%). Также из Японии в РФ везут машины Suzuki (6,2%), Subaru (5,7%), Nissan (4,9%) и Mazda (4,7%). Среди европейских брендов наиболее популярными оказались Volkswagen (3,3%), Mercedes-Benz (2,8%) и BMW (1,9%), они также имеют правое расположение руля.

Самые популярные модели — Honda Freed, Fit, Stepwgn, a также Toyota Corolla, Yaris и Wish. Как отметил аналитик, из Японии в РФ везут достаточно возрастные автомобили, более 50% импорта приходится на машины старше семи лет. При этом доля автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л.с. составляет всего 10%, отметил он.

Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин
Повышение утильсбора приведет к миллионным издержкам для автовладельцев

Ранее, 8 октября, сообщалось, что в сентябре 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 10,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 68% больше, чем в сентябре 2024-го. Рост по отношению к предыдущему месяцу составил 3,5%.

До этого, 7 октября, стало известно, что в сентябре 2025 года из Китая в Россию было ввезено 9,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе текущего года, и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024-го.

