Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

Ввоз в РФ авто с пробегом из Южной Кореи вырос на 68% в сентябре

0
EN
Фото: TASS/EPA/JEON HEON-KYUN
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В сентябре 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 10,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 68% больше, чем в сентябре 2024-го. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Рост по отношению к предыдущему месяцу составил 3,5%.

Самыми популярными марками в ввозе стали Kia (2980 ед.), BMW (2079 ед.), Hyundai (1759 ед.), Mercedes-Benz (1123 ед.) и Audi (592 ед.). В пятерку моделей вошли Hyundai Palisade, Kia Sorento и Carnival, BMW 5-й серии и Kia K5.

Как подсчитал аналитик, всего с января по сентябрь из Южной Кореи в РФ было импортировано 72,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это направление является вторым по ввозу б/у машин в РФ после Японии. Однако из Кореи в страну поступают более свежие и дорогие автомобили, которые являются альтернативой новым китайским, отметил эксперт.

«Предстоящее повышение утильсбора и отмена льгот на авто свыше 160 л. с. в первую очередь ударит именно по этому направлению импорта», — подчеркнул Целиков.

Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин
Повышение утильсбора приведет к миллионным издержкам для автовладельцев

Ранее в этот день коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов заявил, что ожидаемое введение с 1 ноября нового механизма расчета утильсбора сделает невыгодным для частных покупателей ввоз в Россию около 50% популярных моделей автомобилей. Мощные автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota подорожают примерно на 30–40% для физлиц, считает он.

Накануне стало известно, что в сентябре 2025 года из Китая в Россию было ввезено 9,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе текущего года, и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024-го.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025