Ввоз в РФ авто с пробегом из Южной Кореи вырос на 68% в сентябре

В сентябре 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 10,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 68% больше, чем в сентябре 2024-го. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Рост по отношению к предыдущему месяцу составил 3,5%.

Самыми популярными марками в ввозе стали Kia (2980 ед.), BMW (2079 ед.), Hyundai (1759 ед.), Mercedes-Benz (1123 ед.) и Audi (592 ед.). В пятерку моделей вошли Hyundai Palisade, Kia Sorento и Carnival, BMW 5-й серии и Kia K5.

Как подсчитал аналитик, всего с января по сентябрь из Южной Кореи в РФ было импортировано 72,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это направление является вторым по ввозу б/у машин в РФ после Японии. Однако из Кореи в страну поступают более свежие и дорогие автомобили, которые являются альтернативой новым китайским, отметил эксперт.

«Предстоящее повышение утильсбора и отмена льгот на авто свыше 160 л. с. в первую очередь ударит именно по этому направлению импорта», — подчеркнул Целиков.

Ранее в этот день коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов заявил, что ожидаемое введение с 1 ноября нового механизма расчета утильсбора сделает невыгодным для частных покупателей ввоз в Россию около 50% популярных моделей автомобилей. Мощные автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota подорожают примерно на 30–40% для физлиц, считает он.

Накануне стало известно, что в сентябре 2025 года из Китая в Россию было ввезено 9,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе текущего года, и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024-го.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ