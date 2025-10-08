Автоэксперт предрек рост цен 50% популярных моделей из-за утильсбора

Реклама
Ожидаемое введение с 1 ноября нового механизма расчета утильсбора сделает невыгодным для частных покупателей ввоз в Россию около 50% популярных моделей автомобилей. Об этом заявил коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов.

«Мощные автомобили брендов BMW, Mercedes, Toyota, подорожают примерно на 30–40% для физических лиц. Также заметно вырастут в цене гибриды и электрокары с мощностью 400–800 лошадиных сил, что резко снизит спрос на них», — цитирует Осипова «Российская газета» 8 октября.

Он отметил, что в сегменте новых автомобилей наиболее подвержены риску снижения спроса модели с двигателями мощностью более 160 л.с. и стоимостью до 3 млн рублей. Новая схема расчета утилизационного сбора сделает их импорт нерентабельным, указал эксперт.

Спрос сместится в сторону более доступных и маломощных автомобилей, таких как Toyota Corolla, Audi A3, некоторых моделей Mercedes-Benz и BMW, а также праворульных вариантов.

Старость не в радость: к чему приведут новые ставки утильсбора
На российском рынке подержанных машин растет доля автомобилей в возрасте

Ранее в этот день сообщалось, что, как заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в России существуют «серые» схемы ввоза автомобилей, с помощью которых под видом импорта на физлицо с уплатой льготного утильсбора привозят иномарки для перепродажи. В результате диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом, и физлицами становится существенным, указал он, объясняя необходимость в изменениях в утильсборе.

30 сентября стало известно, что лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, а также предоставить льготы по его уплате многодетным семьям и участникам СВО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

