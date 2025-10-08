Реклама
Глава Минпромторга объяснил необходимость повышения утильсбора

Алиханов: повышение утильсбора необходимо для поддержки автопрома РФ
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
В России существуют «серые» схемы ввоза автомобилей, с помощью которых под видом импорта на физлицо с уплатой льготного утильсбора привозят иномарки для перепродажи, так делают в том числе и дилеры. В результате диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом, и физлицами становится существенным. Об этом на заседании в Госдуме заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Это либо 5 тыс. рублей либо 1 млн и выше на новый импортный автомобиль. И у нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам девяти месяцев этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами. У нас в дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка», — приводит слова Алиханова РБК 8 октября.

Глава Минпромторга отметил, что поскольку насыщение авторынка происходит в основном за счет импорта, то запустившие в России заводы компании, в том числе китайские, прекратят свои инвестиции. Предыдущие индексации утильсбора с 2024 года не повлияли на цены на автомобили в РФ, а у некоторых дилеров даже наблюдалось снижение стоимости ряда моделей, указал Алиханов. Из-за роста утильсбора часть импортеров ушла «в тень», и доходы федерального бюджета от утильсбора сократились вместо ожидаемого роста.

«Мы по линии Минпромторга более 110 млрд рублей вынуждены были секвестировать. Сейчас мы вышли с предложением еще 124 млрд рублей секвестировать», — указал министр и подчеркнул, что эти средства направляются на поддержку автопрома, самолетостроения и других отраслей промышленности.

Алиханов также напомнил, что повышать утильсбор на машины мощностью свыше 160 л.с. не планируется, а это более 80% автомобилей в стране. Такие машины, как BMW или Volkswagen, не принадлежат к экономсегменту, указал он. Решение об изменениях в утильсборе назрело, но, как добавил министр, он понимает, «что радость это навряд ли вызывает».

Старость не в радость: к чему приведут новые ставки утильсбора
На российском рынке подержанных машин растет доля автомобилей в возрасте

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства предполагает введение с 1 ноября этого года нового критерия при расчете размера утильсбора — мощности двигателя. Существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет), сохранятся. Однако они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с.

Отечественные автопроизводители, такие «АГР Холдинг» и «Автотор», поддержали планируемые изменения в утильсборе. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков рассказывал, что в случае изменения правил расчета утильсбора автомобили премиальных брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz и Audi, подорожают в России достаточно серьезно.

30 сентября сообщалось, что лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили, а также предоставить льготы по его уплате многодетным семьям и участникам СВО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

