Старость не в радость: к чему приведут новые ставки утильсбора

Большая часть продающихся в России автомобилей с пробегом — старше 10 лет. За последние пять лет средний возраст легковых машин в российском автопарке увеличился на два года. Введение новых правил расчета утильсбора приведет к еще большему старению и даже обветшанию парка машин, полагают эксперты . Подробности — в материале «Известий».

«В бой идут одни старики»

По итогам восьми месяцев в России было продано 3,867 млн автомобилей с пробегом, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом, как отмечает генеральный директор агентства Сергей Целиков, более 70% продаж приходится на модели старше 10 лет — примерно 2,74 млн авто. По данным эксперта, с января по август включительно в нашей стране было продано 932 765 автомобилей в возрасте от 11 до 15 лет (24,1%), 902 416 — в возрасте 15–20 лет (23,3%) и 904 637 — старше 20 лет (23,4%).

— Основная проблема вторичного рынка в том, что свежих автомобилей с каждым годом становится всё меньше и меньше, — констатирует Сергей Целиков.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

По совокупным продажам среди подержанных машин лидируют автомобили Lada, на которые приходится больше четверти (992 525 штук) всех реализованных с начала года авто с пробегом. При этом из пяти моделей АвтоВАЗа, входящих в десятку наиболее популярных авто на вторичном рынке, три уже сняты с производства. В частности, выпуск Lada 2107 (самая продаваемая машина с пробегом — 94,2 тыс. авто, купленных в январе–августе) был прекращен весной 2012 года, самым «свежим» экземплярам на рынке 13 лет. Производство Lada 2114 (пятое место, 75,4 тыс. машин) было свернуто в конце 2013 года, представленным на вторичном рынке уже минимум 12 лет. Самой молодой «Приоре» (седьмое место, 67,1 тыс. авто) из тех, что сейчас продаются с пробегом, не менее семи лет — последняя машина сошла с конвейера летом 2018 года.

На этом фоне аналитики «Автостата» отмечают серьезное старение автопарка. Если в середине 2020-го средний возраст легкового автомобиля в нашей стране составлял 13,6 года, то по состоянию на начало нынешнего, 2025-го он увеличился до 15,5 года. Таким образом, за пять лет легковой автопарк в России «постарел» почти на два года.

«Утиль» как катализатор старения

Увеличение среднего возраста машин на вторичном рынке в обозримой перспективе продолжится, считает представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников. По его мнению, новые правила расчета утилизационного сбора станут «мощнейшим катализатором этой тревожной тенденции».

— Повышение утильсбора с 1 ноября поставит крест на доступности современных подержанных автомобилей. Потенциальный покупатель, который рассматривал относительно свежую иномарку возрастом три-пять лет, столкнется с тем, что ее цена взлетит до небес из-за нового сбора. Это вынудит подавляющее большинство потребителей переориентироваться на тот сегмент, который не затронут повышением — на старые автомобили, уже находящиеся на территории страны. Проще говоря, у большинства людей просто не будет другого выбора, кроме как покупать старые машины, — считает он.

Фото: ТАСС/Мария Дмитриенко

По прогнозам эксперта, в ближайшее время ожидается рост спроса и, как следствие, повышение цен на автомобили с пробегом, которые были ввезены и растаможены до 1 ноября 2025 года, когда ожидается введение новых правил по утильсбору.

— Эти машины, особенно мощные и относительно свежие, мгновенно превратятся в дефицитный товар и станут объектом для перепродажи с существенной наценкой. С другой стороны, сегмент подержанных автомобилей, которые только предстоит ввезти, будет практически уничтожен для моделей мощнее 160 л.с. Это приведет к окончательному перекосу рынка в сторону самых старых и доступных категорий. Автопарк будет не просто стареть, он будет ветшать, поскольку иссякнет приток более современных и более безопасных автомобилей, — заявил «Известиям» Никита Колесников.

На модели старше 10 лет новая методика расчета утильсбора существенного влияния не окажет, считает директор департамента закупок автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Кляузов. Основное воздействие коснется 3–5-летних автомобилей среднего и премиального ценового сегмента, которые сейчас составляют основную часть импорта физическими лицами, отмечает он.

— Популярные модели премиальных немецких марок не исчезнут с российского рынка, хотя объемы импорта существенно сократятся. Вероятно, уменьшится доля перекупщиков, специализирующихся на подобных поставках. Но мы как дилеры, покупающие автомобили уже на российском рынке, ощутим это только через год-два, когда владельцы начнут перепродавать эти машины, — прогнозирует Роман Кляузов.

Еще старше

Предполагаемое изменение порядка расчета утилизационного сбора может привести к появлению на рынке совсем «возрастных» моделей, так называемых янгтаймеров, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Это приведет к еще более значительному увеличению среднего возраста российского автопарка, отмечает он.

— По закону «Об отходах производства и потребления» от уплаты утилизационного сбора при соблюдении определенных условий освобождаются модели автомобилей, с момента выпуска которых прошло 30 лет — до 1995 года. Таких машин в хорошем состоянии достаточно много и в Европе, и в США. Причем, несмотря на свой возраст, они оснащены несколькими подушками безопасности, климат-контролем, классическим автоматом. Вместо раздражающих многих автовладельцев дисплеев — традиционные кнопки и переключатели. Рискну предположить, что определенная часть потенциальных покупателей предпочтет именно такую модель, — заявил «Известиям» вице-президент НАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Антона Шапарина, схемы поставки автомобилей из недружественных стран через другие государства «уже давно отработаны».

Теоретически такой вариант развития событий не исключен, однако на практике маловероятен, полагает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Одно дело ввезти такую машину и другое — содержать ее. Обслуживание, ремонт, запчасти на подобные модели доступными назвать сложно. Сомневаюсь, что европейские или американские «янгтаймеры» массово появятся на российских дорогах, — заявил он «Известиям».

Даешь утилизацию!

Одним из способов уменьшить средний возраст автомобилей в России и обновить автопарк Антон Шапарин называет возобновление государственной программы утилизации старых машин. Действовавшая несколько лет назад схема, при которой владелец «возрастного» автомобиля, сдавший его на переработку, получал субсидию на приобретение новой модели отечественного производства, доказала свою эффективность.

— Из дворов исчезло множество откровенного автохлама, притормозилось старение автопарка, российские автозаводы получили дополнительный спрос на свою продукцию, — напоминает он о результатах действовавшей ранее госпрограммы утилизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эффект от такой программы, в случае ее возобновления, будет очень сильно зависеть от размера предлагаемых субсидий на приобретение нового автомобиля взамен сданного на переработку, полагает Максим Кадаков. По его мнению, это должен быть «действительно существенный бонус».

— Даже если это будет 250–300 тыс. рублей, что в принципе маловероятно, существенного эффекта это не даст. Ведь самая доступная отечественная модель — Lada Granta — стоит сейчас около 1 млн рублей. Но если у человека нет миллиона, то, скорее всего, и недостающих до покупки этой модели 700–750 тыс. рублей после получения условного сертификата за утилизацию старой машины у него тоже нет. А если его старый автомобиль еще на ходу и в более-менее приличном состоянии, то вполне вероятно, что его будет выгоднее просто продать за условные «утилизационные» 250–300 тыс. рублей и добавить еще какую-то сумму на покупку другой машины с пробегом, но «посвежее», — считает Максим Кадаков.