Шинам место: стоимость подготовки авто к зиме выросла на 16%

Подготовить машину к зиме в этом году обойдется в среднем в 35–40 тыс. рублей , рассказали «Известиям» участники рынка. За год эта цифра выросла на 16%. Самая весомая статья расходов — зимние шины: комплект для легкового автомобиля стоит 25–30 тыс. рублей. Но полная диагностика транспортного средства перед морозами необходима, чтобы в дальнейшем избежать масштабных поломок и дорогостоящего ремонта, отмечают эксперты. О том, как правильно подготовить машины к холодному сезону, — в материале «Известий».

Сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

В 2025 году подготовка автомобиля к сезону подорожала на 15–16%, рассказали «Известиям» в компании Forsage Lubricants. Увеличение среднего чека на обслуживание подтвердила и директор техцентра «АвтоБыстро», член правления Союза автосервисов Наталья Чепурная.

Подготовка автомобиля к зиме включает замену шин с обязательной балансировкой, проверку и долив антифриза, замену стеклоомывателя на «незамерзающий», установку новых щеток дворников, диагностику аккумулятора, тормозной системы и ремней, а также смазку уплотнителей и замков, рассказал автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин. И это только базовый перечень, процедуры, которые напрямую влияют на безопасность и надежность запуска двигателя в морозные дни.

Фото: Getty Images/Malkovstock

— Стоимость подготовки заметно выросла, — признал он. — Если ограничиться сезонным обслуживанием без покупки новых шин, средний чек сегодня составляет около 15–20 тыс. рублей. В эту сумму входят жидкости, расходники и работа. Но именно зимние покрышки формируют основную нагрузку на бюджет. В итоге полная подготовка автомобиля «под ключ» достигает 40–45 тыс. рублей, а для кроссоверов и бизнес-класса сумма может быть выше.

По его оценке, за последний год расходы на подготовку автомобиля к зиме выросли в среднем на 10–15%. При этом сами шины подорожали умеренно — около 4%, а вот услуги шиномонтажа и сопутствующие работы прибавили до 15–20% в зависимости от региона.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По словам основателя бренда Krytex Булата Килова, только каждый пятый владелец машины тщательно готовит автомобиль к зиме. Еще 45% обходятся минимумом — заменой шин, жидкости для стекол и дворников. При этом 5% автовладельцев предпочитают вообще не использовать автомобиль зимой, 19% заявляют, что их машина «всегда готова», а 11% не готовят транспортное средство к зиме.

— Минимальная подготовка автомобиля без покупки резины составит около 3 тыс. рублей, — отметил он. — При этом максимальная подготовка с приобретением резины и покрытием кузова будет начинаться уже от 60–70 тыс. рублей.

Как правильно подготовить машину к зиме

За последние десять лет базовые расходы на шины, аккумулятор, масла, технические жидкости и сервис выросли почти вдвое. Если в 2015 году минимальный набор обходился примерно в 10–12 тыс. рублей, то к 2025-му сумма нередко переваливает за 35–40 тыс., подтвердил директор по развитию Forsage Lubricants Илья Шилов.

— Автовладельцы научились подстраиваться: покупают зимние комплекты летом, отслеживают скидки в интернет-магазинах и даже рассматривают бывшие в употреблении варианты , — сказал он. — Если раньше такие решения считались уделом лишь самых экономных, то теперь рынок подержанных шин активно растет.

Автомобильные батареи тоже подорожали почти вдвое, средний чек в 2025 году приблизился к 6–7 тыс. рублей. При этом на рынке заметно выросла доля дешевых батарей из Азии, которые привлекают ценой, но служат недолго. Всё чаще встречается и другая стратегия: дотянуть со старым аккумулятором хотя бы еще одну зиму, регулярно его подзаряжая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Масло — расходник, без которого невозможно обойтись при сезонном обслуживании, — добавил Илья Шилов. — За десять лет цена литра синтетики выросла примерно вдвое: с 300–400 до 700–800 рублей. Канистра на 4–5 л, необходимая для замены, обходится в среднем в 3–4 тыс. рублей. В итоге средний чек на сезонное ТО этой осенью составил около 7,3 тыс. рублей, а смена комплекта колес — почти 2,7 тыс.

По его словам, у официальных дилеров цены еще выше: плановое обслуживание кроссовера сегодня может стоить 15–20 тыс. рублей, тогда как десять лет назад за те же работы брали вдвое меньше.

В связи с этим вернулся интерес к самостоятельному обслуживанию, заявил Илья Шилов. Всё больше автовладельцев меняют масло и фильтры сами, а не везут машину в сервис. Те, кто не готов заниматься ремонтом, обращаются к частным мастерам или небольшим мастерским. Такой выбор позволяет снизить стоимость работ вдвое, пусть и за счет отказа от гарантий и фирменного сервиса.

— Подготовка к зиме превратилась из формальной процедуры в экономический выбор. И этот выбор сегодня определяет не только качество обслуживания машин, но и устойчивость целого рынка автотоваров и сервисов, — добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что часть работ по подготовке автомобиля к зиме может провести сам автовладелец, а часть следует доверить профессионалам и заехать на СТО. Зима в России — крайне сложный для автомобилей период, поэтому готовиться к нему лучше заранее и тщательно.

— Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов, — сменить резину, — подчеркнул он. — Заранее проверьте состояние резины, если планируете эксплуатировать ее не первый год. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Кроме того, не должно быть деформаций, трещин, порезов и других повреждений шины. Рекомендую менять резину в +7 градусов, до стабильного снежного покрова и до ажиотажа на шиномонтаже.

Помимо смены шин и балансировки эксперт рекомендует проверить и углы установки колес. Эту процедуру полезно проводить именно сезонно, не дожидаясь сигналов о неисправности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Свечи зажигания также нужно проверить и заменить при необходимости, — сказал эксперт. — От исправности системы зажигания, всех ее элементов, зависит беспроблемный зимний пуск. Первые морозы всегда приходят неожиданно, и есть большой риск, что аккумулятор может выйти из строя при серьезном похолодании. Нужно осмотреть клеммы на предмет окисления и различных загрязнений. Кроме того, смотрим на уровень электролита и проверяем заряд. Уровень должен быть не ниже отметки минимум, а заряд — не ниже 12 вольт.

Также необходимо убедиться, что уровни всех технических жидкостей в автомобиле (моторного и трансмиссионного масла, антифриза, тормозной жидкости) находятся в норме. Перед зимой следует пройти и полную диагностику на СТО: проверить основные системы автомобиля и убедиться в исправности агрегатов — тормозной системы, подвески, топливной системы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Перед наступлением холодов проверьте систему отопления авто, — добавил Никита Родионов. — Примерно за десять минут работы печки на средней интенсивности в салоне должно становиться тепло. Если такого не происходит, печка дует слабо или воздух недостаточно теплый, тогда необходимо записываться на СТО и искать неисправность.

Эксперт также посоветовал иметь в автомобиле щетку со скребком для очистки снега и провода для запуска. Заранее стоит также купить специальные средства для разморозки замков и силиконовую смазку для резиновых уплотнителей автомобиля.

Что будет с рынком запчастей

Чтобы снизить затраты, эксперты советуют приобретать резину заранее, до сезонного ажиотажа, выбирать проверенные модели среднего ценового сегмента, а также произвести максимум работ за один визит в сервис. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и избежать лишних рисков на дороге в зимний период.

Рост стоимости подготовки автомобиля к зиме отражает общее удорожание сегмента автотоваров, отметил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но ситуация на российском авторынке сегодня гораздо стабильнее, чем два-три года назад, — добавил он. — Производители наладили поставки, расширилось присутствие китайских брендов, которые предлагают широкий ассортимент техники и комплектующих. Это способствует конкуренции и не дает ценам расти еще быстрее. Более того, российские заводы постепенно увеличивают локализацию производства, что в перспективе снизит зависимость от внешних поставщиков.

Позитивным сигналом в 2025 году стала стабилизация рынка автозапчастей — за семь месяцев 2025 года цены выросли всего на 7–9%, а по ряду позиций даже снизились на 5–10%, сказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

— Расширился ассортимент через параллельный импорт, сократились сроки поставок, — пояснил он. — Особенно важно, что отечественные производители автозапчастей увеличили долю рынка до 45%, обеспечивая независимость и ценовую стабильность.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский автомобильный рынок, по его словам, демонстрирует устойчивость — за восемь месяцев было продано почти 878 тыс. новых автомобилей, что при всех трудностях показывает сохранение потребительского спроса и адаптационные возможности экономики.

Рост цен на подготовку к зиме, по словам Игоря Расторгуева, скорее отражает структурные изменения рынка и не говорит о дефиците или кризисе. По мере увеличения предложения со стороны российских производителей и укрепления кооперации с дружественными странами стоит ожидать стабилизации затрат автовладельцев, полагает эксперт.