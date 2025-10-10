Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов указал на наступление ВС РФ на всех направлениях
Общество
Все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля после гибели младенцев
Мир
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Мир
Bloomberg указало на возможную тревогу Европы из-за заявлений Трампа о Зеленском
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Общество
Политолог указал на стратегическую пользу антироссийских санкций для России
Армия
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов за две недели января
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Ученые узнали о сохранении птичьего гриппа в сыре из сырого молока

Medical Xpress: птичий грипп сохраняется в сыре, сделанном из сырого молока
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Согласно новому исследованию, сырные продукты, приготовленные из зараженного сырого молока, могут содержать инфекционный вирус птичьего гриппа. Это создает потенциальные риски для здоровья потребителей. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

С другой стороны, вирус не был обнаружен в образцах сыра из сырого молока с высокой кислотностью. К таким водам продукта относится фета.

«В этом исследовании мы специально изучали стабильность или персистенцию высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 в сырных продуктах из сырого молока. Это исследование было инициировано в связи с предыдущими работами, продемонстрировавшими высокий уровень выделения вируса с молоком инфицированных коров, а также с тем фактом, что ранее мы показали, что вирус выживает в охлажденном сыром молоке в течение длительного времени», — отметил профессор вирусологии на кафедре популяционной медицины и диагностических наук и директор вирусологической лаборатории в Диагностическом центре здоровья животных (AHDC) при Колледже ветеринарной медицины (CVM), старший автор Диего Диль.

Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует, чтобы сыр из сырого молока выдерживался минимум 60 дней при температуре +35 градусов по Фаренгейту или выше, авторы исследования обнаружили инфекционный вирус после 120 дней созревания при температуре +39 градусов по Фаренгейту. Требуемый 60-дневный процесс выдержки направлен на устранение патогенных бактериальных загрязнителей, потенциально присутствующих в продукте.

Уточняется, что о кислоте свидетельствует уровень показателя активности кислотности (pH) менее семи. При этом pH большинства сыров колеблется между 5,4, как у чеддера, и семью, как у камамбера, а у феты уровень достигает 4,6 или даже ниже.

Исследование показало, что продукты из сыра из сырого молока содержат жизнеспособный вирус птичьего гриппа, если сыр был изготовлен из зараженного сырого молока и pH сыра составлял от 5,8 до 6,6. В то же время вирус не был обнаружен в кислых сырах с pH на уровне пяти или ниже.

«В 2022 году ущерб от птичьего гриппа составил около 3 млрд рублей»
Профессор Алексей Ермаков — об опасности вируса для человека, способах его передачи и мутациях

Возможные шаги для предотвращения загрязнения продуктов сыра из сырого молока включают тестирование молока перед изготовлением сыра и его использование продукта только без вируса. Другой вариант — нагревание молока при субпастеризационных температурах перед его использованием. По словам Диля, это может сохранить необходимые качества сырного производства из сырого молока и эффективно инакивировать вирус.

«Работа, которую мы проделали по H5N1 (подтип, вызывающий птичий грипп. — Ред.), имеет решающее значение для предоставления практических, своевременных и основанных на данных знаний и рекомендаций для молочной промышленности в условиях этой вспышки, которая затронула значительную часть поставок молока в США, и позволяет производителям сыра из сырого молока снизить риск», — уточнила доцент кафедры микробиологии молочных продуктов и директор Программы повышения качества молока на кафедре пищевых наук Колледжа сельского хозяйства и естественных наук, соавтор исследования Николь Мартин.

Хотя требуются дополнительные исследования, Диль отметил, что жидкостная матрица молока, вероятно, позволяет вирусу иметь больше контакта с слизистыми оболочками в глотке, тогда как продукты сыра могут иметь меньший контакт с клетками в области, где вирус может вызвать инфекцию.

В исследовании команда разработала экспериментальную модель в лаборатории, где они изготовили и протестировали мини-сыры весом 5 г, приготовленные из сырого молока, зараженного вирусом H5N1. Диль подчеркнул, что все четыре образца чеддера, полученные от компании, были положительно протестированы на H5N1.

Кислотность сыра обычно достигается с помощью прямой кислотной обработки или добавления культур молочнокислых бактерий, которые используют лактозу в молоке для образования молочной кислоты. Мартин уточнила, что эта кислота снижает pH молока и, в зависимости от того, насколько далеко позволяет идти этой ферментации, определяет, насколько низким будет уровень показателя активности кислотности.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

Ранее, 5 декабря 2023 года иммунолог Николай Крючков рассказал об опасной эволюции вируса птичьего гриппа. По его словам, проблема заключается в том, что популяция не готова к новым серотипам, поскольку нет предшествующего иммунитета.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026