Иммунолог рассказал об опасной эволюции вируса птичьего гриппа

Птичий грипп — первый кандидат на новую пандемию, которая может оказаться достаточно тяжелой. На это указывает опасная эволюция вируса, дающая ему возможность передаваться от человека к человеку. Такое мнение иммунолог Николай Крючков высказал во вторник, 5 декабря.

Он отметил, что птичий грипп — это гриппозная инфекция, которая обычно не передается от человека к человеку.

«Это новый для популяции серотип. Тем не менее периодически происходит пробой межвидового барьера, потому то, когда произойдет активизация распространения от человека к человеку, — вопрос времени», — сказал иммунолог в разговоре с Lenta.Ru.

Крючков отметил, что в последние годы прорывы межвидового барьера происходят всё чаще. Такие случаи фиксируются, например, в птицеводческих хозяйствах. При этом число зараженных людей постоянно увеличивается, что свидетельствует об эволюции гриппозной инфекции.

Эксперт обратил внимание, что проблема заключается в том, что популяция не готова к новым серотипам, так как нет предшествующего иммунитета.

«Как правило, новые серотипы высоколетальны и высокопатогенны в сравнении с теми, что уже нам знакомы. И, когда начнется активное распространение инфекции, последствия будут значительно более серьезными, чем от привычного гриппа», — предупредил специалист.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что в Бельгии на птицеферме произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1, пишет Pravda.Ru. Вспышка заболевания была обнаружена в Диксмюде, недалеко от Франции. В результате нее погибли 95 птиц, также пришлось забить остальных 20,1 тыс. птиц, сообщает «Москва 24». Reuters подчеркивает, что птичий грипп обычно поражает птиц в Европе осенью и зимой.

28 ноября вспышку высокопатогенного вируса птичьего гриппа выявили во Франции. Недуг поразил одно из животных на ферме, которая специализируется на выращивании индейки, передает RT.

В Россельхознадзоре предупредили 31 октября, что в странах Европы, Южной и Северной Америки ухудшилась ситуация по гриппу птиц, россиян с связи с этим попросили сообщать о всех подозрительных случаях массового заболевания животных, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 28 октября, почти 2,5 тыс. детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа на юге Аргентины, пишет Life.Ru.

В свою очередь доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала в разговоре с телеканалом «Звезда», что в России в этом году целый ряд птицефабрик избавился от всего поголовья скота после вспышки птичьего гриппа.

Еще в конце января врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что птичий грипп (H5N1) может поражать людей, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он уточнил, что в таком случае профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой. Как считает вирусолог, то, что случаи заболевания были зафиксированы среди норок, — это очередной этап эволюции этого гриппа.