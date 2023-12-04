Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на ферме

Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на птицеферме в северо-западной части страны. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (WOAH).

Вспышка заболевания была обнаружена в Диксмюде, недалеко от Франции. В результате нее погибли 95 птиц, также пришлось забить остальных 20,1 тыс. птиц, добавляет агентство.

Reuters подчеркивает, что птичий грипп обычно поражает птиц в Европе осенью и зимой.

Еще в конце января врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что птичий грипп (H5N1) может поражать людей, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он уточнил, что в таком случае профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой. Как считает вирусолог, то, что случаи заболевания были зафиксированы среди норок, — это очередной этап эволюции этого гриппа.

В октябре 2022 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о выявлении самой крупной в истории вспышки птичьего гриппа в Европе. Уточнялось, что случаи болезни зафиксированы среди птиц на фермах, диких птиц, а также домашних питомцев. Специалисты отмечали, что географические масштабы эпидемии беспрецедентны — всего вспышка охватила 37 стран Европы.