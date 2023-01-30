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Вирусолог оценил риски из-за вспышки птичьего гриппа в Европе

Вирусолог Поздняков: птичий грипп может поражать людей, но он не передается от человека к человеку
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Птичий грипп (H5N1) может поражать людей, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Об этом «Известиям» 30 января рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Ранее зарубежные вирусологи предупредили о серьезной угрозе, исходящей от птичьего гриппа. Так, 24 января научный портал Science со ссылкой на данные ученых рассказал о недавно выявленной вспышке гриппа на норковой ферме в Испании, что стало первым случаем распространения вируса среди млекопитающих. По словам ученых, это четкий признак начала пандемии птичьего гриппа, поскольку теперь он представляет опасность для людей.

«Птичий грипп (H5N1) достаточно давно циркулирует в популяции животных, в частности птиц, поэтому у него есть природные очаги. ВОЗ признала этот вирус неистребимым, его невозможно локализовать или уничтожить очаг. Он всегда будет циркулировать среди диких птиц. Да, люди тоже заболевают. Сначала заболевают домашние птицы, потом люди, которые с ними контактировали при уходе, лечении или забое. К счастью, этот грипп не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку», — отметил Поздняков.

Он уточнил, что профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой. Как считает вирусолог, то, что случаи заболевания были зафиксированы среди норок — это очередной этап эволюции этого гриппа.

«Известно, что различные штаммы гриппа могут поражать животных, например, тот же свиной грипп. Дальнейшие события прогнозировать сложно. Когда люди начали заболевать H5N1, у них был довольной высокий процент летальности, быстро поражались легкие. Но он не передавался от человека к человеку воздушно-капельным путем. Как он мутирует дальше, сложно предсказать. В любом случае, противогриппозные препараты осельтамивир и занамивир работают при птичьем гриппе, вакцины тоже должны сработать», — резюмировал специалист.

В октябре 2022 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о выявлении самой крупной в истории вспышки птичьего гриппа в Европе. Уточнялось, что случаи болезни зафиксированы среди птиц на фермах, диких птиц, а также домашних питомцев. Специалисты отмечали, что географические масштабы эпидемии беспрецедентны — всего вспышка охватила 37 стран Европы.

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