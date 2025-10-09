Скорую вызвали к матери Гуцул в апелляционную палату Кишинева

Скорая помощь приехала к матери главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул Анне Буюклы в здание Апелляционной палаты Кишинева. Кадры с места 9 октября публикуют «Известия».

Женщине стало плохо во время судебного заседания. Перед этим она, обращаясь к дочери, сказала, что ее обязательно «вытащат из тюрьмы».

Гуцул перед началом заседания Апелляционной палаты Кишинева заявила о своей невиновности. Она добавила,, что надеется на благоприятный исход судебного заседания и что в стране «есть демократия».

Накануне Апелляционная палата Кишинева отказала башкану Гагаузии в освобождении из-под стражи. Адвокат Гуцул Наталья Байрам в свою очередь рассказала, что в ходе следствия главе Гагаузии предлагали отказаться от должности башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.

Гуцул, обвиненная якобы в финансировании партии «Шор», 5 августа была приговорена к семи годам лишения свободы. Данное дело, вызвавшее широкий всемирный резонанс, привлекло к своему решению международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, которые в числе прочих встали на защиту подсудимой.

Жюли 17 сентября указал на политический характер процесса против Гуцул. По его словам, у нее практически не было реальной возможности защитить себя, так как молдавские адвокаты получили всего две недели для изучения дела объемом более 60 томов, состоящих приблизительно из 16 тыс. страниц.

