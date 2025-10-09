Реклама
Сюжет:

Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул 9 октября перед началом заседания апелляционной палаты Кишинева заявила о своей невиновности.

«Мы ничего не совершали. У нас дети, семья, у меня трехлетний ребенок. Каждый день ищет маму по комнатам. Душа болит за детей, что их лишили права на семью, на материнскую ласку», — обратилась она.

Гуцул добавила, что надеется на благоприятный исход судебного заседания и что в стране «есть демократия».

«Позор юстиции»: главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы
В России назвали решение политически мотивированным

Накануне апелляционная палата Кишинева отказала башкану Гагаузии в освобождении из-под стражи. Адвокат Гуцул Наталья Байрам в свою очередь рассказала, что в ходе следствия главе Гагаузии предлагали отказаться от должности башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.

Гуцул, обвиненная в якобы финансировании партии «Шор», 5 августа была приговорена к семи годам лишения свободы. Данное дело, вызвавшее широкий всемирный резонанс, привлекло к своему решению международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, которые в числе прочих встали на защиту подсудимой.

Жюли 17 сентября указал на политический характер процесса против Гуцул. По его словам, у нее практически не было реальной возможности защитить себя, так как молдавские адвокаты получили всего две недели для изучения дела объемом более 60 томов, состоящих приблизительно из 16 тыс. страниц.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

