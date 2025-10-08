Апелляционная палата Кишинева оставила Гуцул под стражей

Апелляционная палата Кишинева 8 октября отказала башкану Гагаузии Евгении Гуцул в освобождении из-под стражи. Об этом 8 октября сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Суд апелляционной палаты отклонил все запросы адвокатов Евгении Гуцул, включая требование о ее немедленном освобождении», — говорится в материале.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам, в свою очередь, рассказала, что в ходе следствия главе Гагаузии предлагали отказаться от должности башкана автономии в обмен на прекращение уголовного преследования.

«Евгения Гуцул находится в условиях, где полноценное участие в заседаниях невозможно, перевод и доступ к материалам ограничены», — добавила Байрам.

Главу Гагаузии 5 августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о якобы финансировании партии «Шор». Первоначально прокуратура запрашивала девять лет. В тот же день Гуцул сообщила о большой поддержке, оказываемой ей. Гагаузцы собрались у здания суда, куда в момент вынесения приговора не пустили членов ее семьи. Позже, 13 августа, к защите интересов Гуцул присоединились международные адвокаты.

Адвокат Уильям Жюли 12 сентября рассказал «Известиям», что тюрьма, в которой содержится Гуцул, была признана Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) очень суровым местом, где ежедневно нарушаются статьи ЕСПЧ. Кроме того, он указал на проблемы ведения дела Гуцул. По его словам, из 200 свидетелей, которые были ходатайствованы защитой, суд согласился допросить только 20 человек, не объяснив причин отклонения остальных кандидатов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ