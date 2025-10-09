Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

В РФ зафиксирован новый рекорд средней выплаты по ОСАГО

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средняя выплата по ОСАГО в августе 2025 года установила новый рекорд и составила почти 121,4 тыс. рублей. Эта сумма оказалась на 6,7% больше, чем в конце лета прошлого года. Средняя премия в августе снизилась на 5,2% год к году, до 7237 рублей. Об этом 9 октября сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По итогам восьми месяцев текущего года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 15,3% и достигла 113 тыс. рублей. Средняя премия составила 7266 рублей (–5,1%).

Как заявил глава РСА Евгений Уфимцев, страховщикам удается удерживать рост средней премии и даже снижать ее благодаря высокой конкуренции между компаниями за аккуратных, «безубыточных» водителей. С каждым годом всё больше водителей внимательнее следят за своим КБМ (коэффициент бонус-малус) и ездят аккуратнее, поскольку у виновников ДТП цена полиса становится высокой, отметил он.

Общая сумма выплат за восемь месяцев 2025 года, по оценке РСА, составила 140,1 млрд рублей. Количество заключенных договоров за этот период достигло 32,7 млн, из них 3,7 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 211,7 млрд рублей.

Схватились за износ: за самостоятельный ремонт по ОСАГО сулят доплату
В Госдуме обсудили сложности с проведением ремонта по «обязательной автогражданке»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 6 октября указал, что запуск эксперимента по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры фотовидеофиксации нарушений состоится уже скоро, вероятно, в начале 2026 года.

В тот же день зампред Банка России Филипп Габуния подчеркнул, что отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО может привести к росту стоимости полисов обязательной автогражданки на 40%.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026