В РФ зафиксирован новый рекорд средней выплаты по ОСАГО

Средняя выплата по ОСАГО в августе 2025 года установила новый рекорд и составила почти 121,4 тыс. рублей. Эта сумма оказалась на 6,7% больше, чем в конце лета прошлого года. Средняя премия в августе снизилась на 5,2% год к году, до 7237 рублей. Об этом 9 октября сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По итогам восьми месяцев текущего года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 15,3% и достигла 113 тыс. рублей. Средняя премия составила 7266 рублей (–5,1%).

Как заявил глава РСА Евгений Уфимцев, страховщикам удается удерживать рост средней премии и даже снижать ее благодаря высокой конкуренции между компаниями за аккуратных, «безубыточных» водителей. С каждым годом всё больше водителей внимательнее следят за своим КБМ (коэффициент бонус-малус) и ездят аккуратнее, поскольку у виновников ДТП цена полиса становится высокой, отметил он.

Общая сумма выплат за восемь месяцев 2025 года, по оценке РСА, составила 140,1 млрд рублей. Количество заключенных договоров за этот период достигло 32,7 млн, из них 3,7 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 211,7 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 6 октября указал, что запуск эксперимента по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры фотовидеофиксации нарушений состоится уже скоро, вероятно, в начале 2026 года.

В тот же день зампред Банка России Филипп Габуния подчеркнул, что отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО может привести к росту стоимости полисов обязательной автогражданки на 40%.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ