Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русскому языку и культуре

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин 9 октября поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимание, которое тот в своей стране проявляет к русскому языку и культуре.

«Хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ — пять школ, всё это работает, функционирует на самом хорошем уровне», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что студенты из Таджикистана учатся в высших учебных заведениях РФ.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

В этот же день сообщалось о начале переговоров между Путиным и Рахмоном в формате тет-а-тет. Они проходили во Дворце Нации в Душанбе. Уточнялось, что это четвертая личная встреча лидеров в текущем году. Позднее лидеры продолжили переговоры в Душанбе в широком составе.

Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан 8 октября. Воздушное судно лидера РФ приземлилось в аэропорту Душанбе. Путина у трапа самолета встретил Рахмон. Лидеры стран пожали друг другу руки и обнялись.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

