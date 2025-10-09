Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры в формате тет-а-тет. Встреча проходит во Дворце Нации в Душанбе.
Это четвертая личная встреча лидеров в 2025 году.
Путин 8 октября прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Душанбе. Президента РФ у трапа самолета встретил Рахмон. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 октября сообщил, что после завершения всех мероприятий в Таджикистане Путин 10 октября ответит на вопросы СМИ.
На следующий день, 8 сентября, замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что встреча Путина с Рахмоном придаст новый мощный импульс развитию связей и откроет новые векторы для двусторонних контактов.
