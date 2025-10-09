Ученые развеяли мифы о микроволновых печах

В честь 80-летия с изобретения микроволновых печей были развеяны мифы об этом изобретении. Об этом 8 октября сообщили специалисты Пермского Политеха.

Один из самых популярных мифом, что микроволны делают еду радиоактивной, но как объяснил заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ доктор физико-математических наук Анатолий Перминов для «Газеты.Ru» — это невозможно. Микроволны не способны изменить структуру атомов. Продукт лишь нагревается, но не облучается.

По словам профессора Виктора Криштопа, витамины разрушаются не из-за микроволн, а из-за высокой температуры. Более того, при правильном использовании микроволновка помогает сохранить больше питательных веществ, чем варка, ведь процесс нагрева идет быстро и без лишней воды, поэтому витамины не переходят в бульон.

Также миф о токсичности детского питания не получил подтверждения. Под действием микроволн его состав не меняется. Однако пищу нужно перемешивать после разогрева, чтобы избежать неравномерного нагрева и ожога.

Воду для чая также можно греть в микроволновке, но важно избегать перегрева. Ученые советуют класть в чашку деревянную палочку или чайный пакетик, чтобы предотвратить внезапное «вскипание».

«Микроволновая печь — это не просто бытовой прибор, а пример того, как случайное наблюдение стало революцией в повседневной жизни. Она остается символом технологического прогресса и наглядно показывает, как физика способна изменить быт», — подытожил профессор Виктор Криштоп.

Диетолог, нутрициолог, иммунолог, кандидат биологических наук Александра Гуськова 6 октбря рассказала, как температура еды влияет на кишечник. Диетолог отметила, что с точки зрения влияния на кишечник теплая еда действительно полезнее, так как способствует расслаблению сфинктеров и предотвращает спазмы. При этом она подчеркнула, что слишком горячая пища также может раздражать желудочно-кишечный тракт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ