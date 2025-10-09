Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили танк Т-80БВ ВСУ в зоне СВО
Расчеты FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили танк Т-80БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Константиновка. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что разведчики обнаружили хорошо замаскированный на приусадебном участке возле частного жилого дома танк с использованием разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA.
Расчеты FPV-дронов незамедлительно нанесли по цели три последовательных удара. В результате успешной атаки танк загорелся, что привело к детонации боезапаса.
В Минобороны РФ 8 октября сообщили, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области. С помощью корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», наведение которого осуществлял беспилотник «Орлан», был нанесен точный удар. В результате попадания снаряда пункт управления БПЛА противника, где находились операторы и оборудование, был уничтожен.
