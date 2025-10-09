Реклама
Сюжет:

Нетаньяху созвонился с Трампом после заявления по сектору Газа

Фото: Global Look Press/Prime Minister's Spokesperson-G
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом вскоре после объявления о достижении договоренностей по сектору Газа. Об этом 9 октября сообщили в канцелярии израильского премьер-министра.

«Благодаря твердой решительности, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника президента Трампа, мы достигли этого критического поворотного момента», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с согласованием первой фазы мирного соглашения все израильские заложники будут возвращены домой, что свидетельствует о дипломатическом успехе и «национально-нравственной» победе государства Израиль. В канцелярии также сообщили, что Нетаньяху пригласил Трампа выступить в кнессете — израильском парламенте.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

Газета The Times of Israel в этот же день узнала о согласии палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников. Они, по информации издания, будут возращены на Родину 11 октября. Позднее Нетаньяху анонсировал созыв правительства для того, чтобы утвердить первый этап плана США по урегулированию конфликта в Газе.

