СМИ сообщили о согласии ХАМАС освободить всех заложников после заключения сделки
Палестинское движение ХАМАС сообщило, что освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября. Об этом 8 октября написала газета The Times of Israel.
«ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», — говорится в материале.
Уточняется, что соглашение будет подписано 9 октября в Египте.
Al Jazeera 9 октября сообщила о согласии ХАМАС прекратить огонь на территории сектора Газа. Уточнялось, что соглашение предусматривает вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, поступление помощи, а также обмен заложников на заключенных.
