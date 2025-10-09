Реклама
СМИ сообщили о согласии ХАМАС освободить всех заложников после заключения сделки

Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy Apaimages
Палестинское движение ХАМАС сообщило, что освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября. Об этом 8 октября написала газета The Times of Israel.

«ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», — говорится в материале.

Уточняется, что соглашение будет подписано 9 октября в Египте.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

Al Jazeera 9 октября сообщила о согласии ХАМАС прекратить огонь на территории сектора Газа. Уточнялось, что соглашение предусматривает вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, поступление помощи, а также обмен заложников на заключенных.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

