СМИ сообщили о согласии ХАМАС освободить всех заложников после заключения сделки

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября. Об этом 8 октября написала газета The Times of Israel.

«ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», — говорится в материале.

Уточняется, что соглашение будет подписано 9 октября в Египте.

Al Jazeera 9 октября сообщила о согласии ХАМАС прекратить огонь на территории сектора Газа. Уточнялось, что соглашение предусматривает вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, поступление помощи, а также обмен заложников на заключенных.

