Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова. Об этом 9 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данные меры были введены с целью обеспечения безопасности полетов.
Представитель Росавиации 8 октября сообщил, что ограничение на полеты самолетов были введены, а затем сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Уточнялось, что временные меры были необходимы для того, чтобы исключить угрозы во время полетов.
