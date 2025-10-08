В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом утром 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этот же день ограничение на полеты самолетов были сняты в аэропортах Волгограда и Ставрополя. Уточнялось, что временные меры были необходимы для того, чтобы исключить угрозы во время полетов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ