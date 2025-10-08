В аэропортах Волгограда и Ставрополя сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных гражданских судов сняли в аэропортах Волгограда и Ставрополя. Об этом 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Ставрополь (Шпаковское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот день представитель Росавиации сообщил, что для безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Волгограда и Ставрополя.
