В Аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ввели временные ограничения

Временные ограничения на полеты были введены в аэрогаванях Ставрополя и Нижнего Новгорода. Об этом 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Нижний Новгород (Стригино). Ставрополь (Шпаковское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его публикации в Teleram-канале.

Кореняко отметил, что меры необходимы в целях безопасности.

Ранее в этот день ограничения также были введены в аэропорту Волгограда.

