В Аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ввели временные ограничения
Временные ограничения на полеты были введены в аэрогаванях Ставрополя и Нижнего Новгорода. Об этом 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Нижний Новгород (Стригино). Ставрополь (Шпаковское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его публикации в Teleram-канале.
Кореняко отметил, что меры необходимы в целях безопасности.
Ранее в этот день ограничения также были введены в аэропорту Волгограда.
