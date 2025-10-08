Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко 7 октября сообщил о введении ограничений в аэропорту Тамбова. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
