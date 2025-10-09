Морская пехота отрабатывает десантирование на мотоциклах

Морская пехота отрабатывает десанты на мотоциклах. К назначенному месту «черных беретов» доставляют на кораблях, а высадка на берег производится через аппарели, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Уточняется, что морпехи используют электробайки, которые позволяют передвигаться практически бесшумно и с большой скоростью. Отработка таких действий проводилась на одном из полигонов Балтийского флота. «Черных беретов» высаживали на берег с малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия» проекта 12322 «Зубр».

«Подразделения на мотоциклах, оказавшись на вражеском берегу, будут эффективны при разведке. Мотоциклы хорошо подходят для быстрых дозорных действий. Ограничений нет, главное, чтобы технику позволяли эффективно применять особенности местности. В Арктике, например, также совершались высадки подразделений на мотоциклах и квадроциклах», — рассказал «Известиям» ветеран морской пехоты, Герой России, генерал-лейтенант Андрей Гущин.

Генерал-лейтенант отметил, что применение электромотоциклов имеет свои особенности, которые надо учитывать при планировании боевых операций.

«Они бесшумные, что позволяет действовать относительно тихо. При этом аккумуляторы садятся и скорость падает. При полной разрядке такую технику негде будет зарядить, и ее придется бросать», — объяснил Андрей Гущин.

Морские байки: «черные береты» отрабатывают десантирование на мотоциклах