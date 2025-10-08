Глава Чечни сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 8 октября о награждении своей дочери Хадижат почетной грамотой президента России Владимира Путина.

«Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что Хадижат активно представляет республику на федеральных и международных площадках, участвуя в различных форумах и саммитах.

В феврале прошлого года Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент отметил его большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чечни.

