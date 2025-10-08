Реклама
Сюжет:

Лавров оценил план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа

Фото: REUTERS/Ebrahim Hajjaj
План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа является лучшим, что в настоящее время есть «на столе». Об этом 8 октября сообщил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

По его словам, в контексте этого плана речь идет только о том, что останется от сектора Газа, в то время как Западный берег в нем не упоминается. Он добавил, что план можно считать реалистичным при условии, если его примут палестинцы.

«Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть «на столе», — сказал он в интервью для проекта «Мосты на Восток».

Министр также подчеркнул, что российская сторона готова оказывать помощь в вопросе урегулирования ситуации в Палестине.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

В опубликованном Белым домом 29 сентября плане Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, который на следующий день был также поддержан ключевыми арабскими и исламскими странами, были подробно описаны 20 пунктов.

Представители ХАМАС 3 октября сообщили о согласии на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету и освобождение всех израильских заложников. Также они выразили готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали возможного соглашения. На следующий день власти Израиля отдали приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.

Президент США 7 октября заявил, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между ХАМАС и Израилем станут решающими. В тот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа.

