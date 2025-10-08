СМИ рассказали о коттедже с бомбоубежищем у лидера группы «Ногу свело!»
У лидера музыкальной группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) обнаружили загородный коттедж с бомбоубежищем, который он, вероятно, переписал на свою жену. Об этом 8 октября сообщило RT.
«Иноагент [Покровский] мог переписать на жену свой загородный дом с бомбоубежищем, расположенный в Подмосковье на территории бывшей военной части в Рузском районе», — указано в материале.
Земельный участок, на котором построен коттедж, Покровский приобрел еще в 2002 году, пишет RT. Отмечается, что, на основании выписок из Росреестра, на участке было возведено несколько строений.
Как утверждает телеканал, в январе 2024 года собственником недвижимости стала жена Покровского, это произошло в рамках брачного договора. По мнению экспертов, такая схема говорит о попытке артиста вывести свои активы из-под действия закона об иностранных агентах.
17 января суд в Москве оштрафовал Покровского и блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Отмечалось, что лидера «Ногу свело!» впервые привлекли к ответственности за отсутствие маркировки иноагента.
