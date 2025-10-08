Звезда криминальных шоу и бывший полицейский Грэм Белл умер от рака в 78 лет
Бывший новозеландский полицейский и ведущий программы Police Ten 7 Грэм Белл умер на 79-м году жизни от рака. Об этом 8 октября сообщило новозеландское радио RNZ со ссылкой на заявление семьи.
«Он оставил после себя свою преданную жену Джойс, с которой прожил 57 лет, своих детей Дэвида, Меган и Крисси, их партнеров Шар, Доббо и Морн, а также обожаемых внуков Тома, Руби, Скарлетт, Олли, Джека и Беллу», — говорится в заявлении родных Белла.
Белл родился в 1946 году. Большинство мужчин в его семье работали в полиции. В 1967 году он сам поступил на службу в полицию, где прослужил 33 года. За свою карьеру он расследовал несколько самых резонансных преступлений в Новой Зеландии, включая жестокие убийства и изнасилования. В 2001 году он ушел на пенсию в звании инспектора-детектива.
С 2002 года Белл стал ведущим популярного реалити-шоу Police Ten 7. Кроме того, он принимал участие в других документальных проектах, включая сериал «Кто убил пуделя Люси?», который рассказывал о трагическом инциденте 1986 года, когда цирковой лев съел собаку.
В 2008 году Белл выпустил свою автобиографию.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ