Ковальчук отметил высокую культуру двигателестроения в России

Россия всегда обладала очень высокой культурой в сфере двигателестроения и работы с материалами. Об этом 7 октября заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время посещения петербургского предприятия «ОДК-Климов», занимающегося разработкой и производством двигателей.

По его словам, на заводе делают такие вещи, которых нет практически нигде в мире.

«Абсолютно потрясающее новое предприятие, всё новое, молодые люди, у которых горят глаза, а это означает, что очень хорошие перспективы. Но вы должны понимать, что мы всегда обладали очень высокой культурой — культурой в двигателестроении, много десятилетий, культурой в материалах», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что «мозговой центр» двигателестроительной отрасли всегда был в России. В стране сложилась целая плеяда великих людей, занимавшихся разработкой двигателей, а также сформировалась соответствующая культура.

«Самое главное — это мысль человеческая. И сегодня особенно, вот понимаете, здесь очень хорошо видно, что, сберегая мысль, вы сберегаете будущее. Вот это, собственно говоря, главный результат того, что я здесь увидел», — подытожил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Президент России Владимир Путин 5 сентября сообщил, что двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России. Он подчеркнул, что развитие этой отрасли имеет как гражданское, так и оборонное значение.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ