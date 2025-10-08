Реклама
Политик Филиппо назвал чудовищным отказ Нацбюро начать импичмент Макрона

Филиппо: отказ Нацбюро начать процедуру импичмента Макрону является «чудовищным»
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Отказ Бюро Национального собрания Франции от предложения начать процедуру по объявлению импичмента президенту страны Эммануэлю Макрону является «чудовищным». Об этом 8 октября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Чудовищно! Только что в Национальной ассамблее было отклонено предложение об импичменте Макрону из-за воздержавшихся пяти представителей партии RN (партия «Национальное объединение». — Ред.)!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Политик отметил, что действующий президент Франции должен быть «немедленно отстранен от должности». Филиппо также добавил, что партия RN должна быть «сурово наказана за очередное предательство Франции и французского народа».

Срубить Лекорню: отставка очередного правительства заводит Францию в тупик
Как политическая нестабильность скажется на экономике страны и всей Европы

В этот же день газета Бюро Национального собрания Франции отклонило предложение левой оппозиции о запуске начала процедуры по объявлению импичмента Макрону. По данным газеты, участники заседания высшего коллегиального органа нижней палаты парламента Франции пришли к выводу, что никаких оснований для рассмотрения запроса об отстранении от власти главы государства не имеется.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что сторонники президента Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела.

В тот же день лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента французскому лидеру. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

