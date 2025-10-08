Политик Филиппо назвал чудовищным отказ Нацбюро начать импичмент Макрона
Отказ Бюро Национального собрания Франции от предложения начать процедуру по объявлению импичмента президенту страны Эммануэлю Макрону является «чудовищным». Об этом 8 октября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Чудовищно! Только что в Национальной ассамблее было отклонено предложение об импичменте Макрону из-за воздержавшихся пяти представителей партии RN (партия «Национальное объединение». — Ред.)!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Политик отметил, что действующий президент Франции должен быть «немедленно отстранен от должности». Филиппо также добавил, что партия RN должна быть «сурово наказана за очередное предательство Франции и французского народа».
В этот же день газета Бюро Национального собрания Франции отклонило предложение левой оппозиции о запуске начала процедуры по объявлению импичмента Макрону. По данным газеты, участники заседания высшего коллегиального органа нижней палаты парламента Франции пришли к выводу, что никаких оснований для рассмотрения запроса об отстранении от власти главы государства не имеется.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что сторонники президента Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела.
В тот же день лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента французскому лидеру. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.
