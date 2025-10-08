Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Бюро Национального собрания Франции отклонило предложение левой оппозиции о запуске начала процедуры по объявлению импичмента президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом 8 октября пишет газета Le Figaro.

По данным СМИ, участники заседания высшего коллегиального органа нижней палаты парламента Франции пришли к выводу, что никаких оснований для рассмотрения запроса об отстранении от власти главы государства не имеется. Предложение вносилось левой партией «Неподчинившаяся Франция», под ним подписались 104 депутата.

В случае невыполнения французским лидером своих непосредственных обязанностей они могут быть прекращены досрочно в соответствии с 68-й статьей Конституции страны, где сформулировано положение об импичменте.

Газета The Wall Street Journal сообщила 7 октября, что сторонники президента Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента французскому лидеру. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

