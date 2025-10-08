Реклама
WSJ узнала об опасениях сторонников Макрона за состояние демократии во Франции

WSJ: союзники Макрона боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела
Фото: Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS
Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела. Об этом 7 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Соответствующие опасения, как отмечается в тексте публикации, возникли на фоне наблюдающегося в стране кризиса, который, по мнению собеседников издания, может затянуть Францию в «роковую петлю».

«В попытке вытащить Францию из ее финансовой спирали Макрон исчерпывает батарею инструментов, доступных ему в соответствии с конституцией. <...> Его собственные союзники начали задаваться вопросом, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела», — говорится в материале.

Профессор парижского университета Sciences Po и Национального центра научных исследований Франции Оливье Коста добавил, что одной из частей данной проблемы является использование Макроном своих полномочий неактуальным для XXI века образом. Президент, как подчеркивается в публикации, действует в совершенно ином «политическом ландшафте».

Борьба за суммы: во Франции проходят забастовки из-за антисоциального бюджета
Сможет ли новый премьер Лекорню преодолеть политический кризис и отстоять непопулярные решения

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в этот же день предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента Макрону. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

