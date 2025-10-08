WSJ узнала об опасениях сторонников Макрона за состояние демократии во Франции

Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выражают обеспокоенность политикой своего лидера, так как боятся, что он доведет «архитектуру демократии» до предела. Об этом 7 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.



Соответствующие опасения, как отмечается в тексте публикации, возникли на фоне наблюдающегося в стране кризиса, который, по мнению собеседников издания, может затянуть Францию в «роковую петлю».

«В попытке вытащить Францию из ее финансовой спирали Макрон исчерпывает батарею инструментов, доступных ему в соответствии с конституцией. <...> Его собственные союзники начали задаваться вопросом, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела», — говорится в материале.

Профессор парижского университета Sciences Po и Национального центра научных исследований Франции Оливье Коста добавил, что одной из частей данной проблемы является использование Макроном своих полномочий неактуальным для XXI века образом. Президент, как подчеркивается в публикации, действует в совершенно ином «политическом ландшафте».

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в этот же день предложила начать подготовку процесса по объявлению импичмента Макрону. По ее словам, 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

