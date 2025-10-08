Реклама
Свыше 50 тыс. человек посетили выставку Русского музея на ВДНХ

За месяц с момента открытия на ВДНХ выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» ее посетили свыше 50 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«За первый месяц экспозиция привлекла больше 50 тыс. москвичей и туристов, по ней провели свыше 350 экскурсий», — отметила вице-мэр.

Выставка будет работать до февраля 2026 года. Она открыта ежедневно, кроме понедельника.

В залах павильона № 1 «Центральный» представлено 115 произведений, привезенных из Санкт-Петербурга. Среди них — картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова. Также экспозиция познакомит с шедеврами иконописи мастеров московской школы — Андрея Рублева, Даниила Черного и Симона Ушакова. Здесь же находятся работы Жерара Делабарта конца XVIII века. На них изображена допожарная Москва.

Кроме того, на выставке собраны работы 1920–2010-х годов, посвященные развитию Москвы после революции, а также возвращению городу в 1918 году статуса столицы.

В другой части экспозиции представлены портреты выдающихся жителей города XX века, среди которых Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

Это выставка открыла цикл масштабных культурных событий, которые будут проходить в столичных музеях.

