Следствие проверяет экс-мэра Красноярска на причастность к другим преступлениям

Следственные органы проверяют бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 млн рублей, на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что следователи выявляют иные эпизоды, которые могли быть совершены в соучастии с неустановленными должностными лицами.

Адвокат Логинова Александр Редькин рассказал «Известиям», что арест его подзащитному продлен до 26 декабря.

«Мы возражаем против меры пресечения. Логинов не намерен скрываться. Он готов оказывать содействие расследованию в определенных рамках», — пояснил правозащитник.

Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки и возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В его кабинете, доме и в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли документы, связанные с муниципальными контрактами. 15 сентября на фоне обвинений в получении взяток Логинов подал в отставку. Позже стало известно, что в уголовном деле, в котором фигурирует бывший мэр Красноярска, появились семь новых подозреваемых.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ