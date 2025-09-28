В деле о взятках бывшего мэра Красноярска появились семь новых подозреваемых

В уголовном деле о взятках, в котором фигурирует бывший мэр Красноярска Владислав Логинов, появились семь новых подозреваемых. Это следует из документов, с которыми 28 сентября ознакомилось ТАСС.

«По настоящему уголовному делу соединены в одно производство еще семь фигурантов», — говорится в документе.

Уточняется, что не все обвиняемые были доставлены в Москву.

Ранее, 9 июня, Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сообщалось, что тогда мэра подозревали в получении взятки. В кабинете, доме фигуранта и в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли документы, связанные с муниципальными контрактами.

Логинов 15 сентября подал в отставку на фоне обвинений в получении взяток на сумму 180 млн рублей.

