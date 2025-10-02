Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
На 75-м году жизни в четверг, 2 октября, скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.
«Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы». Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — отметили в «Вечерней Москве».
Куприянов был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие СМИ и многолетнюю деятельность. Он также стал обладателем ордена «Знак Почета», медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Кроме того, за вклад в развитие культуры, искусства, телерадиовещания, печати и связи в России ему присвоили звание заслуженного работника культуры страны.
