FT узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет на Украине

FT: российские ракеты эффективно обходят перехватчики ЗРК Patriot
Фото: Global Look Press/Michael Fischer
Официальные лица на Западе и на Украине считают, что Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, значительно улучшив способность обходить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 2 октября сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, которое опирается на информацию от бывших и действующих чиновников, Украина всё реже перехватывает российские ракеты. Российские боеприпасы теперь «в последние секунды» обходят американские перехватчики.

Отмечается, что удары РФ по объектам производства беспилотников на Украине стали «ярким примером того, как Россия улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее обходить американские батареи Patriot».

FT также подчеркивает, что американские поставки перехватчиков для Киева замедлились. В преддверии зимы были уничтожены «ключевые военные объекты и критическая инфраструктура». Украина передает данные о работе комплекса Пентагону и оборонным компаниям, таким как Raytheon, производящей ЗРК Patriot, и Lockheed Martin, создающей ракеты-перехватчики.

По словам одного из собеседников издания, эти данные используются для обновления систем, но они часто не успевают за усовершенствованиями, вносимыми Россией.

Украина не раскрывает точное количество переданных ей батарей Patriot. Известно, что она получила как минимум шесть батарей, а Норвегия и Германия передали компоненты для как минимум трех дополнительных батарей в последние недели.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной двух ЗРК Patriot от Израиля. Кроме того, Зеленский заявил о готовности Киева к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное, помимо действующего соглашения с США. Ранее, 11 сентября, Зеленский и специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог обсудили поставку систем Patriot Украине.

