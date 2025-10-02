Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Полицейские, арестованные по делу о хищении средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, подыскивали жертв, а позднее помогали заминать инциденты. Об этом стало известно 2 октября.
«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом заминали истории в случае возникновения проблем», — сообщил собеседник агентства «РИА Новости».
Так, правоохранители «поставляли» военнослужащих для таксистов. Как отметил источник, полицейских арестовали и привлекли к ответственности.
30 апреля суд арестовал шестерых фигурантов, а позже еще девятерых, которые похищали деньги у участников СВО в аэропорту. Злоумышленники совершали махинации путем краж, вымогательства и мошеннических действий. Позднее стало известно, что был арестован Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы.
10 сентября суд продлил арест фигурантам уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО до ноября текущего года. Также выяснилось, что в данном деле появились новые потерпевшие.
