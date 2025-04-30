Суд арестовал еще девятерых фигурантов дела о хищении средств участников СВО

Басманный суд Москвы арестовал еще девятерых фигурантов, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО), прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из [девятерых] фигурантов», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в этот день суд арестовал шестерых фигурантов, которые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Уточняется, что фигуранты похищали деньги путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. Позднее стало известно, что был арестован Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы.