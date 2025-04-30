Суд арестовал фигурантов дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево

Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО), прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что фигуранты похищали деньги путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [шестерых] фигурантов», — указано в Telegram-канале.

Отмечается, что им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 28 апреля сообщила, что в Карелии задержали подозреваемого в хищении 480 тыс. рублей, предназначенных для выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), им оказался 34-летний работник почты.

По ее словам, в полицию поступило сообщение от жительницы Петрозаводска. Она рассказала, что не получила выплату в размере 80 тыс. рублей к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.