Арестован организатор преступного сообщества по делу о хищении денег участников СВО

Басманный суд Москвы арестовал Алексея Кабочкина, которого следствие считает организатором преступной группы, вымогавшей и похищавшей деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Организатор преступного сообщества отправлен в столичный СИЗО по делу о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов.

Уточняется, что суд счел необходимым избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в этот день суд арестовал шестерых фигурантов, которые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Уточняется, что фигуранты похищали деньги путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.