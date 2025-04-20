Гад по направлению: как россиян обманывают при покупке горящих путевок

По России прокатилась волна мошенничеств, связанных с продажей горящих путевок . Подробности — в материале «Известий».

Учредители скрылись с деньгами

В начале апреля 2025 года в полицию поступило заявление от жительницы Москвы Юлии Судариковой. Она сообщила, что стала жертвой обмана со стороны туристической компании. В январе 2025 года Юлия через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) написала в рабочий аккаунт фирмы для бронирования тура на лето 2025-го. Ранее Юлия уже заказывала туры в этой компании. 22 января она договорилась о поездке и выбрала тур стоимостью 507 тыс. рублей. 27 января она пришла в офис компании и заключила договор, внеся предоплату в 260 тыс. рублей наличными. Но когда в феврале Юлия сообщила о готовности внести оставшуюся сумму, ее попросили «немного подождать». 3 апреля девушке позвонила менеджер и сообщила, что все личные кабинеты менеджеров заблокированы, а учредители компании якобы похитили деньги клиентов. С отрудница отметила, что теперь она сама не может сделать ничего, и посоветовала обратиться в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснил источник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Не исключено, что сотрудников использовали вслепую люди, которые организовали компанию. Они дождались, пока наемные работники заполучили для них несколько «жирных» клиентов, перевели предоплату на свои счета и скрылись, — считает правоохранитель.

Путевка в несуществующий пансионат

В Омске случился скандал с продажей путевок в несуществующий пансионат на территории Абхазии. Пока известно о двух потерпевших, сообщили в региональном управлении полиции. В одном случае 43-летний местный житель перевел 117 тыс. рублей администраторам интернет-ресурса, а в обмен получил копию договора и квитанцию. Позже на официальном сайте министерства туризма Абхазии мужчина нашел сообщение о том, что пансионата «Спутник», куда он собирался вывезти свою семью, не существует. Позже в полицию поступило заявление от 46-летней учительницы, которая тоже купилась на рекламу несуществующего тура в интернете и отдала за него 71,5 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сайт, на котором обманули омичей, в настоящий момент заблокирован, но «Известия» отыскали его сохраненную копию. Также редакция нашла связь этой страницы с другим фейковым сайтом, через который год назад шла продажа путевок в несуществующий пансионат «Родник» в Ялте. Система сохранила шаблон первой фишинговой страницы, который был взят мошенниками за образец. Это может говорить о том, что аферисты продолжают обманывать людей, используя одно и то же клише.

В 2024 году в соцсетях разоблачили фейковую страницу «Родника» — фотографии отеля были украдены с сайтов отелей в Белоруссии и Турции. По адресу, указанному на портале, расположен другой объект размещения туристов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Подыскивают фото без водяного знака, скачивают, иногда «отзеркаливают» картинку, а потом выдают за оригинал, — рассказал на условиях анонимности представитель туриндустрии. — Часто бывает, что люди заходят на фейковые страницы реально существующих отелей, вносят через них предоплату. А обман выясняется уже при заселении в отель.

Проверка на вшивость

— Перед бронированием стоит проверить наличие сайта у туроператора и действующих от его имени агентов, — рассказала «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева. — Это можно сделать в специальном разделе официального сайта Минэкономразвития.

Адвокат уточнила, что туроператоры действуют через своих агентов. Агенты заключают договоры с туроператорами и работают на условиях франшизы.

Не лишним будет удостовериться, с действующим ли юрлицом клиент имеет дело. Это можно сделать, проверив ИНН агентства (информация должна быть на сайте) на странице сервиса недействительных ИНН юрлиц или получив выписку из ЕГРЮЛ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Здесь проверяем коды ОКВЭД, — говорит адвокат. — Зачем? А вдруг юридическое лицо, к которому вы обратились и обманулись на красивую рекламу, осуществляет свою деятельность в сельском хозяйстве?

Также она советует проверить агента по ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес» на признаки фирмы-однодневки.

Тонкости договора

Договор с туристом в среднем занимает 20 тыс. знаков текста (особенно внимательно нужно изучить разделы об обязательствах и ответственности сторон) и должен иметь приложение, содержащее четкие критерии поездки: дату выезда, место размещения, сведения о туристах и прочие существенные условия, включая номер путевки и код авторизации.

Адвокат напомнила, что с недавних пор существует еще и сервис «Электронная путевка» — государственный информресурс, ориентированный на защиту прав туристов и прозрачность деятельности профессиональных участников рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Оплата должна осуществляться по реквизитам, указанным в договоре.

— Не стоит совершать оплату наличными, а также переводить деньги на счет физического лица (даже если это ваша давняя подруга и вы «1000 раз так делали»). Риск отсутствия оплаты вашего турпродукта у туроператора, отсутствие брони перелетов (как минимум обратно) кратно увеличивается.

Также важно проверить наличие обещанной турагентом скидки у туроператора на официальном сайте, говорит адвокат Гладышева.

— Скидки должен предоставлять только сам туроператор, а не его агент. Повышенные скидки почти всегда равны вероятности введения в заблуждение.

Страхование

— Страховка является дополнительным продуктом, стоит ли тратить на нее деньги или нет — решать вам, — говорит адвокат. — Однако это минимальная гарантия вашего безопасного вылета и возвращения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При онлайн-бронировании следует проверить и сайт платежной системы из-за риска фишинга. Кроме того, адвокат считает, что при заказе через сайт-агрегатор необходимо внимательно ознакомиться с правилами работы площадки перед работой с ними.

— Здесь необходимо понимать, что эти сервисы являются лишь площадкой, размещающей предложения турагентств и туроператоров. Проверять необходимо не площадку, а предложение и лицо, предлагающее турпродукт, — говорит адвокат.