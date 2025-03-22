Наличный опыт: мошенники стали обманывать россиян на отдыхе под видом обменников

Мошенники стали обманывать россиян на отдыхе, предлагая обмен валют по выгодному курсу. Они находят жертв в чатах разных стран, представляются сотрудниками обменных пунктов, а потом выманивают крупные суммы. «Известия» выяснили, какие туристические схемы используют мошенники и как защититься от них.

Обман туристов

Мошенники стали обманывать российских туристов на отдыхе, предлагая иностранную валюту в обмен на переводы с карт РФ, которые не работают за границей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, от такой схемы уже пострадали десятки россиян, которые прилетели на отдых в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Преступники находили их в разных туристических чатах в мессенджерах и представлялись обменниками. Они предлагали туристам выгодный курс и доставку денег курьером, а после перевода на свой счет пропадали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Турции деньги мошенникам перевели более 30 россиян — каждый от 100 до 500 тыс. рублей. Судя по скриншотам переписок пострадавших с преступниками, последние общались на русском языке, представлялись экспертами туристических сервисов с «хорошей репутацией» и обещали привезти деньги с курьером в течение 15–20 минут.

Как отмечается, сначала мошенники размещали посты об услугах в крупных чатах, но потом их начали блокировать. Тогда они стали писать туристам напрямую, находя их в тех же чатах.

В крупных каналах, посвященных отдыху в Турции, говорится, что мошенники могут клонировать страницы администраторов и предлагать услуги по обмену валют. Руководство каналов призвало пользователей быть осторожнее и не переводить никому деньги.

Жертвы в чатах

Как объясняет «Известиям» адвокат Шон Бетрозов, мошеннические схемы, нацеленные на туристов, основаны на отсутствии у них надежной возможности расплачиваться за границей. Когда из-за санкций оплата картами российских банков стала затруднена или вовсе невозможна, у путешественников возникла острая необходимость найти способ обналичить рубли в доллары, евро или иную местную валюту. Этим пользуются злоумышленники, выдающие себя за представителей «обменных пунктов» или частных менял, которые якобы располагают всеми необходимыми ресурсами для безопасных сделок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Когда же мошенники получают деньги, они блокируют жертву во всех каналах связи, а розыск затрудняется тем, что само преступление может квалифицироваться как трансграничное мошенничество и установить причастных лиц в иной юрисдикции бывает крайне проблематично, — говорит эксперт.

В классическом варианте схемы мошенники представляются менеджерами новых обменных пунктов или посредниками, имеющими уникальные способы вывода средств с российских карт, и описывают процедуру так, будто у них заранее подготовлено решение для любого запросившего. Иногда они могут упоминать, что работают с «партнерскими» компаниями, якобы имеющими лицензию от местного регулятора, хотя никаких фактических подтверждений не существует.

— Часто злоумышленники давят на жертв, упоминая лимитированный запас иностранной валюты или грядущие изменения курса, чтобы ускорить принятие решения и не дать проверить информацию. В конечном итоге обман сводится к одному: человек переводит деньги, надеясь в ответ получить наличные, — говорит собеседник «Известий».

По словам киберэксперта, инженера-аналитика лаборатории стратегического развития компании «Газинформсервис» Михаила Спицына, преступники обычно находят жертв в крупных мессенджерах, где существуют чаты или каналы для тех, кто путешествует по конкретной стране или городу. Злоумышленники предлагают «помощь» людям, которые только что задали вопрос об обмене, переводе или оплате по российской карте .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Администраторы блокируют подобных «менял», но мошенники создают новые аккаунты и продолжают обманывать людей. Это, к сожалению, будет продолжаться в дальнейшем и обрастать новыми комбинациями вокруг туристов. Особенно внимательными стоит быть в отпускные периоды, летний период и накануне длинных праздников, — советует он.

Прочие схемы

Первые массовые схемы обмана туристов появились еще в 1990-е годы, рассказывает «Известиям» основатель компании «Премьер Туризм» — агентства премиальных путешествий и мероприятий Камила Велибекова. К примеру, они «сдавали» виллы или предлагали путешественникам пользоваться ими в течение многих лет, оплачивая только перелеты. Но, получив деньги, преступники сразу исчезали.

— Сегодня же в азиатских странах, к примеру, распространено использование скиммеров. Это устройства, которые мошенники крепят на банкоматы, незаметно считывают данные банковских карт и пин-коды, — говорит эксперт. — Кроме того, может использоваться так называемая ливанская петля — устройство, которое злоумышленники вставляют в картоприемник банкомата, блокируя возврат карты. Турист не может забрать карту, а преступники позже извлекают ее и используют в своих целях.

В большинстве стран часто случаются карманные кражи и даже грабежи — это проблема есть и в крупных туристических городах. Преступники выслеживают путешественников, которые поздно гуляют или возвращаются из ресторанов, и тех, кто оставляет сумки и ценные вещи без присмотра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В европейских странах часто используется другая схема: прохожим вручают цветы или сувениры под предлогом праздника. Получив «подарок», туристы слышат, что должны заплатить , — продолжает Камила Велибекова. — На Бали злоумышленники используют животных. Например, в храме Улувату обитают дрессированные обезьяны, которые выхватывают у туристов ценные вещи, а местные «помощники» предлагают за вознаграждение «уговорить» обезьяну вернуть украденное.

В странах Юго-Восточной Азии, по ее словам, туристам часто продают билеты на экскурсии по завышенной цене и даже подделки, показывают бесплатные достопримечательности за деньги, намеренно отключают счетчики в такси и выбирают самый длинный маршрут, чтобы завысить стоимость поездки.

Способы защиты

Для того чтобы защититься от мошенников на отдыхе, эксперты советуют до поездки приобрести валюту в банках, где нет ограничений на сумму покупки наличных. Важно помнить, что при вывозе наличных средств из России без декларации сумма не должна превышать эквивалент $10 тыс. на человека, напоминает Камилла Велибекова. Также стоит заранее уточнить, какие лимиты на ввоз и вывоз наличных действуют в стране назначения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Обменять валюту можно и сразу по прилете в аэропорту, но там и курс, и комиссии могут быть завышены. Лучший вариант для обмена — официальные пункты (подальше от туристических мест) и местные банки. Они предлагают наиболее честные курсы и минимальные комиссии. Минусы такого способа — ограниченные часы работы и возможные перерывы на праздники. Поэтому предпочтительнее сразу иметь с собой резерв наличных в нужной валюте, — говорит она.

В свою очередь, руководитель отдела премиум в Onlinetours Татьяна Жданова рекомендует учитывать особенности страны, куда отправляется человек. Например, в Таиланде наличные нужны всегда, не каждое уличное кафе и сувенирные лавки и палатки с фруктами имеют терминалы для безналичной оплаты.

— В этой стране распространены обмены через частных лиц. В таком случае лучше назначить очную встречу, где вам привезут местную валюту, а вы в их присутствии совершите перевод на любую карту банка РФ. Важно понимать, что люди, которые занимаются честным обменом, не ищут туристов сами и не пишут им, — говорит руководитель отдела премиум в Onlinetours.

В Турции, добавляет она, обмен валюты можно совершать через гидов принимающих компаний. При этом туристы не будут тратить время отдыха на поиски обменника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

И, наконец, важно знать, какие карты работают в стране назначения. В некоторых можно пользоваться картой «МИР», китайской платежной системой Union Pay и переводами. Но путешественники часто оформляют карты банков Казахстана, Таджикистана и других стран СНГ — пополнить их можно с карты любого российского банка.