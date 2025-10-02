Рубио заявил об ослаблении позиций США на мировой арене из-за шатдауна
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что приостановка работы федерального правительства в США подрывает позиции Вашингтона на мировой арене и угрожает национальной безопасности страны. Об этом он написал в социальной сети Х (бывш. Twitter) 2 октября.
«Демократы в конгрессе предпочли остановить работу правительства. Их партийные действия подрывают позиции Америки на мировой арене и ставят под угрозу нашу национальную безопасность», — отметил Рубио.
1 октября в США произошла приостановка работы правительства. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.
В этот же день управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сообщила «Известиям», что шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительного шатдауна в стране, так как умеренные демократы «уже начинают сдавать позиции».
