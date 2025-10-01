Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп намерен приехать в Республику Корея в конце октября
Общество
В Ростовской области перенесли на 2027 год часть инвестподдержки
Мир
Изменение климата в Китае усилило ущерб супертайфуна «Рагаса»
Армия
Российский мотострелок 17 часов вел бой против 12 боевиков ВСУ
Мир
Республиканцы отменили голосование по бюджету в палате представителей США
Мир
Трамп сократит программу приема беженцев с исключением для африканеров
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 117 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
The Guardian сообщила о разрешении отменить TPS для 300 тыс. венесуэльцев
Мир
Al Jazeera отметил отсутствие ответа ХАМАС на вопрос о его разоружении
Общество
В Госдуме рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября
Общество
Временные ограничения сняты в аэропорту Казани
Мир
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова
Происшествия
Три населенных пункта обесточены в Ростовской области в результате атаки БПЛА
Мир
CBS News сообщил о намерении США выплачивать $2,5 тыс. подросткам-мигрантам
Армия
ВСУ использовали спортивно-охотничье оружие на запорожском направлении СВО
Мир
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе

Вэнс допустил недолгую продолжительность шатдауна в США

0
EN
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительного шатдауна в стране, так как умеренные демократы «уже начинают сдавать позиции». Об этом он 1 октября сообщил на брифинге журналистам в Белом доме.

«Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — заявил Вэнс.

По его словам, ряд представителей Демократической партии понимают фундаментальную нелогичность происходящих событий. Он подчеркнул, что американское правительство сделает всё возможное, чтобы люди продолжили получать необходимые услуги.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы основные услуги для американского народа продолжали работать», — добавил вице-президент США.

Спор средств: как шатдаун обнажил политический раскол внутри США
Из-за остановки работы правительства с 1 октября около 4 млн американцев рискуют лишиться зарплаты

Накануне в США произошла приостановка работы правительства из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

Позднее, 1 октября, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сообщила «Известиям», что шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. По ее словам, это событие свидетельствует о расколе между конгрессом и Белым домом, который проявляется в их неспособности достигнуть соглашения по ключевым вопросам, таким как бюджет.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025