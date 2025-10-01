Вэнс допустил недолгую продолжительность шатдауна в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительного шатдауна в стране, так как умеренные демократы «уже начинают сдавать позиции». Об этом он 1 октября сообщил на брифинге журналистам в Белом доме.

«Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — заявил Вэнс.

По его словам, ряд представителей Демократической партии понимают фундаментальную нелогичность происходящих событий. Он подчеркнул, что американское правительство сделает всё возможное, чтобы люди продолжили получать необходимые услуги.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы основные услуги для американского народа продолжали работать», — добавил вице-президент США.

Накануне в США произошла приостановка работы правительства из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

Позднее, 1 октября, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сообщила «Известиям», что шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. По ее словам, это событие свидетельствует о расколе между конгрессом и Белым домом, который проявляется в их неспособности достигнуть соглашения по ключевым вопросам, таким как бюджет.

